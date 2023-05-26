Регионы России поддержали социальную акцию «МСПспасибо»

Российские регионы активно поддержали социальную акцию «МСПспасибо», организованную Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Бизнес малый — задачи большие. В День российского предпринимательства считаю особенно важным сказать «МСПспасибо». Делаю это с радостью и гордостью. Сегодня в регионе работают около 35 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Предприниматели заняли свои ниши в торговле, строительстве, сфере услуг и, конечно, в производстве. Они обеспечили занятость более чем 150 тыс. человек», — подчеркнул губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он напомнил, что последние годы в очередной раз показали, что малый и средний бизнес наиболее мобилен и «оперативно встраивается в непростую реальность».

В свою очередь, глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло отметил, что в регионе зарегистрировано 17 тысяч субъектов МСП, в которых трудятся почти 70 тыс. человек, и их численность растет.

«За всеми этими цифрами — конкретные люди, которые выбрали для себя путь постоянного движения, развития. Ведь бизнес — это работа в формате 24/7, ответственность за принимаемые решения, понимание, что здесь все зависит от тебя, от твоего стремления к росту», — сказал он.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в обращении к представителям бизнеса назвал предпринимательство одним из важнейших секторов экономики региона. Важную роль предпринимательства для региона подчеркнул в своем обращении по случаю праздника и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин Нижегородской области, все больше местных жителей выбирают предпринимательскую сферу. Также акцию «МСПспасибо» поддержал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он назвал предпринимателей двигателями экономики не только региона, но и страны, особенно отметив малый и средний бизнес.

Напомним, в День предпринимательства по всей России проходит социальная акция Корпорации МСП и Минэкономразвития РФ при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в ходе которой жители страны говорят малому и среднему бизнесу «МСПспасибо». Так они выражают свою поддержку и благодарность тем, кто работает каждый день для людей и ради людей. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.