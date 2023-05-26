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Состояние основателя Nvidia подскочило на несколько миллиардов долларов за сутки

Forbes: глава Nvidia Хуанг увеличил состояние на $6,5 млрд за сутки на фоне роста акций

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Depositphotos

Состояние основателя и генерального директора американской компании Nvidia Дженсена Хуанга всего за сутки подскочило на $6,5 млрд на фоне роста стоимости акций компании. Об этом пишет Forbes.

Состояние Хуанга теперь оценивается в $34 млрд, увеличившись более чем на 23% за 24 часа. Теперь 60-летний предприниматель тайваньского происхождения занимает 37-ю строчку в рейтинге самых богатых людей мира Forbes Real-Time.

В публикации указали, что такой резкий рост произошел из-за того, что цена акций компании Nvidia стала меняться в сторону повышения. Так, после публикации квартального отчета с положительными показателями 25 мая ценные бумаги выросли в цене на 24%.

24 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на свой индекс сообщило, что основатель LVMH и самый богатый человек в мире Бернар Арно всего за сутки лишился $11,2 млрд на фоне новостей, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши.

До этого журнал Forbes написал, что глава Tesla и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, соучредитель компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) Марк Цукерберг, главный исполнительный директор материнской компании Google Alphabet Ларри Пейдж и соучредитель Google Сергей Брин совокупно потеряли $378 млрд.

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