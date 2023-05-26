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Путин рассказал о проблемах в российской экономике

Путин заявил, что у экономики России есть проблемы в среднесрочной перспективе

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» о проблемах экономики страны. Прямую трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

«Да, есть проблемы, мы их видим, — в среднесрочной перспективе. Мы понимаем, что там происходит. Станкостроение, комплектующие — все понимаем. Но тем не менее цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно. Даже для меня», — заявил глава государства.

26 мая сообщалось, что Центральный банк России считает, риски в реальной экономике страны сейчас достаточно умеренные.

Ранее Путин говорил, что «обвальный» сценарий для российской экономики уже явно не сбудется.

До этого стало известно, что Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году — до 1,3%.

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