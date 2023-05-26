Иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих активов в России

Нерезиденты совершили около 200 сделок по продаже своих активов на территории России с марта 2022 года по март 2023 года. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России.

Объем продаж в регуляторе не раскрыли, но отметили, что 20% или 40 сделок относятся к выходу иностранных инвесторов из крупных активов.

Каждый из этих активов оценили в сумму около $100 млн. С октября 2022 года состоялось пять сделок стоимостью выше $400 млн.

Ранее 26 мая пресс-служба французского производителя автомобильных шин Michelin сообщила о продаже своего бизнеса на териртории России. Компания занималась производством в подмосковном Давыдове.

Накануне американский производитель и продавец одежды Guess выкупил 30% доли у местного партнера Вячеслава Шикулова, что, как написала газета «Коммерсантъ», является нетипичной сделкой на фешен-рынке в последнее время.

На этой неделе компания АО «Мерседес-Бенц РУС» объявила о начале ребрендинга после завершившейся сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG компании АО «Автодом».