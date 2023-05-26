Зеленский просит Раду официально выйти из соглашения о Едином экономическом пространстве

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП), передает ТАСС, ссылаясь на сайт парламента.

«Выйти из соглашения о формировании Единого экономического пространства, заключенного 19 сентября 2003 года в Ялте», — говорится в документе.

В пояснительной записке говорится, что Россия и Белоруссия нарушили соглашение в части подтверждения дружественных отношений.

На сайте Рады указано, что документ уже направлен на рассмотрение профильного комитета.

В сентябре 2003 года президенты России, Белоруссии, Украины и Казахстана подписали соглашение о формировании Единого экономического пространства. В апреле 2004 года Верховная рада ратифицировала документ. Позже Украина вышла из процесса формирования ЕЭП.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Евразийского экономического форума заявил, что между Россией и Белоруссией настолько высокий уровень интеграции, что даже «ядерное оружие одно на двоих».