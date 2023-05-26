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«Тинькофф Мобайл» начал региональную экспансию

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«Тинькофф Мобайл» расширяет свое присутствие на территории России. Первыми регионами станут Башкирия и Ставропольский край, сообщает газета «Коммерсантъ».

В новых регионах мобильный оператор будет работать на инфраструктуре МТС. Согласно документам о сотрудничестве, подписанными компаниями в декабре 2022 года, география работы «Тинькофф Мобайл» расширится до 17 регионов.

В «Тинькофф Мобайл» отметили, что прирост числа абонентов за 2022 год составил 118%. Всего, по данным компании, клиентами экосистемы «Тинькофф» являются более 30 млн человек.

Также в МТС добавили, что при выборе новых территорий для запуска MVNO оценивается экономическая целесообразность и необходимые технологические ресурсы регионов.

«Мы рассматриваем собственные продуктовые и экономические портфели с целью разработать взаимодополняющие сервисы для клиентов обеих экосистем», - дополнили представители МТС.

По мнению аналитика MForum Analytics Алексея Бойко, ключевую роль в выборе регионов для экспансии «Тинькофф Мобайла» может играть и увеличение внутреннего туризма в стране.

Также директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова считает, что крупным операторам выгодно предоставлять свою инфраструктуру MVNO.

«Таким образом, среди операторов появляется конкуренция бизнес-моделей, и каждый из них будет стараться оказывать как можно больше дополнительных услуг для абонентов поверх стандартного доступа к связи», — сказала она.

По данным «ТМТ Консалтинг», совокупная абонентская база MVNO-операторов по итогам 2022 года составила около 15 млн абонентов. В этом сегменте также работает Yota (на сети «МегаФона»), виртуальный оператор «Транстелеком» и другие.

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