Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

21 судно индийской компании Gatik, которая перевозила российскую нефть, лишат сертификации

Reuters: перевозившую российскую нефть фирму Gatik лишат сертификации 21 судна

close
100%
Tatiana Meel/Reuters

Индийскую компанию Gatik Ship Management с 3 июня лишат сертификации 21 судна от британской компании Lloyd's Register. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы этой сертификационной фирмы.

«Lloyd's Register стремится содействовать соблюдению правил санкций в отношении торговли российской нефтью. При наличии доказательств мы отменяем класс обслуживания для любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции», — указали в заявлении.

Как написали в издании, Lloyd's Register сертифицирует и проверяет мореходные качества судов, что «жизненно важно для обеспечения страхования и входа в порты».

В распоряжении Gatik еще 11 судов, которые получили сертификацию от Индийского регистра судоходства (IRClass). Всего под управлением Gatik находится около 50 танкеров.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужны меры против Индии, которая якобы продает российскую нефть Европе. По его словам, благодаря ценовому потолку на российскую нефть Индия получила возможность использовать более дешевое сырье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях