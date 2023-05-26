В России стали чаще использовать цемент на фоне строительного бума

За последнее время на внутреннем российском рынке увеличилось потребление цемента. Этот показатель вырос на 8% и достиг планки 5,4 млн тонн на фоне начала строительного сезона и наращивания объемов возведения малоэтажных домов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Союзцемента».

На российском рынке также увеличились объемы производства цемента. За последнее время этот показатель вырос до 5,2 млн тонн. Данную динамику фиксируют на фоне увеличения строительных работ на российском рынке. В январе-марте текущего года объем стройки вырос на 8,8%, до 2,26 трлн рублей в денежном выражении, уточняется в статье.

«Объем потребления цемента в России в апреле составил 5,4 млн тонн, производства — 5,2 млн тонн, что больше на 8% и 4% соответственно. В марте прирост потребления год к году составил 2,2%, до 4,7 млн тонн <....> Текущий рост прослеживается на фоне увеличения в январе—марте на 8,8% год к году, до 2,26 трлн руб., объема строительных работ», — заключается в материале.

26 февраля исполнительный директор Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) Антон Солон заявил, что несмотря на масштабные торговые ограничения и сбои логистических цепочек РФ удалось решить трудности с производством цемента, газобетона и других базовых материалов. На начало 2023 года кризисная ситуация на российском рынке стала постепенно выравниваться.