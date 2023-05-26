Китай нашел альтернативу российскому газопроводу «Сила Сибири — 2»

В обозримом будущем власти Китая сделают ставку на ускорение строительства газопровода для поставок газа из Туркмении вместо возведения российского проекта «Сила Сибири — 2». Речь идет о намерении КНР получать топливо из центральноазиатского региона с помощью газотранспортной системы «Линии D», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Проектная мощность «Силы Сибири — 2» оценивается 50 млрд кубометров, аналогичный показатель «Линии D» не уточняется. Однако стоимость поставок по газотранспортной системе последнего проекта будет на 30% выше, чем у российского аналога, говорится в материале.

«Китай может затянуть строительство газопровода «Сила Сибири — 2», отдав предпочтение проекту центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении. Центральноазиатские трубопроводы считаются ключевой инвестицией в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью, которая превосходит коммерческие аспекты», — заключается в статье.

25 мая газета Financial Times со ссылкой на сообщение опрошенных экспертов также сообщала о возможном затягивании китайской стороной проекта строительства российского газопровода «Сила Сибири — 2». Однако официальный представитель российского «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг данную информацию.