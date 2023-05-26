Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Япония ввела санкции против «Мегафона»

Власти Японии запретили экспорт 80 организациям из РФ, включая «Мегафон»

close
100%
Jae C. Hong/AP

Японское правительство ввело запрет на экспорт 80 российским организациям, включая «Мегафон» и научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на сайте МИД Японии.

Согласно документу, экспортные ограничения вводятся в отношении компании «Мегафон», Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Фонда перспективных исследований, НПО им. Лавочкина, ПАО «Камаз», Фондов «Сколково» и «Сколтех».

Кроме того, Япония дополнительно введет запрет на экспорт ряда товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы РФ. Их перечень будет определен позднее.

Ранее стало известно, что власти Японии ввели санкции против чиновников из новых регионов и военного командования РФ. В санкционные списки попали представители командования ВС РФ, а также чиновники и прокуроры из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях