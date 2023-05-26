Япония ввела санкции против «Мегафона»

Японское правительство ввело запрет на экспорт 80 российским организациям, включая «Мегафон» и научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на сайте МИД Японии.

Согласно документу, экспортные ограничения вводятся в отношении компании «Мегафон», Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Фонда перспективных исследований, НПО им. Лавочкина, ПАО «Камаз», Фондов «Сколково» и «Сколтех».

Кроме того, Япония дополнительно введет запрет на экспорт ряда товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы РФ. Их перечень будет определен позднее.

Ранее стало известно, что власти Японии ввели санкции против чиновников из новых регионов и военного командования РФ. В санкционные списки попали представители командования ВС РФ, а также чиновники и прокуроры из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.