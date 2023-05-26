В ЦБ России оценили перспективы введения дополнительных ограничений на валютные сбережения

Государство не планирует накладывать какие-либо новые ограничения на валютные сбережения, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на брифинге в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в Нижнем Новгороде.

«Никаких [новых] ограничений на распоряжение валютными сбережениями государство накладывать не намерено», — приводит ТАСС слова Заботкина.

Он напомнил, что ЦБ в начале марта 2022 года на фоне санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил выдачу иностранной валюты с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода — с 9 марта по 9 сентября. Позднее эти ограничения были продлены 9 сентября 2023 года.

В начале мая генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов рекомендовал переводить долларовые депозиты во вклады в юанях.

Ранее сообщалось, что объем валютных вкладов россиян за рубежом в 2022 году превысил внутрироссийские объемы.