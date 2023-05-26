Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦБ России оценили перспективы введения дополнительных ограничений на валютные сбережения

ЦБ России: власти не намерены вводить дополнительные ограничения на валютные сбережения

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Государство не планирует накладывать какие-либо новые ограничения на валютные сбережения, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на брифинге в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в Нижнем Новгороде.

«Никаких [новых] ограничений на распоряжение валютными сбережениями государство накладывать не намерено», — приводит ТАСС слова Заботкина.

Он напомнил, что ЦБ в начале марта 2022 года на фоне санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил выдачу иностранной валюты с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода — с 9 марта по 9 сентября. Позднее эти ограничения были продлены 9 сентября 2023 года.

В начале мая генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов рекомендовал переводить долларовые депозиты во вклады в юанях.

Ранее сообщалось, что объем валютных вкладов россиян за рубежом в 2022 году превысил внутрироссийские объемы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях