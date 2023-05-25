В МИД Казахстана описали сценарий отказа от прокачки нефти через Россию

Посол Казахстана в США Ержан Ашкибаев заявил, что республика считает апокалиптическим сценарием риск отказа от прокачки нефти через территорию Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы какой-то апокалиптический сценарий рисуете», — заявил дипломат.

Таким образом он ответил на вопрос о том, существуют ли риски того, что из-за западных санкций против России Казахстану будет труднее прокачивать нефть через территорию РФ и в определенный момент придется рассматривать перспективы отказа от прокачки нефти через РФ.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза начали обсуждение нового пакета санкций, который направлен на борьбу с обходом Россией действующих торговых ограничений, под него могут попасть компании из дружественных Москве стран.

В черный список могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана, Узбекистана, которые помогают Москве обходить ограничения. Также ЕС планирует ограничить поставки в третьи страны, которые занимаются реэкспортом европейской продукции в Россию.