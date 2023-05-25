Deutsche Bahn увеличит сотрудникам зарплату на 12% в обмен на прекращение забастовок

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn предложил сотрудникам повысить их зарплаты на 12%, а также отдельно заплатить €2 850, чтобы смягчить последствия роста инфляции и предотвратить забастовки. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Как отметили в организации, зарплаты повысят «в течение 24 месяцев». Заработную плату повысят на 12% работникам с низким уровнем оплаты труда и на 8 — 10% для тех, чья зарплатная ставка выше.

В немецком профсоюзе EVG, который ранее проводил забастовки, пообещали прокомментировать предложение на следующей неделе и до тех пор там исключили любые стачки.

Во второй половине апреля агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы концерна Deutsche Bahn написал, что в Германии остановили движение поездов дальнего следования из-за забастовки работников железной дороги.

В первой половине марта журнал Spiegel со ссылкой на информацию источников сообщил об отказе немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn в этом году на бесплатной основе доставлять гуманитарные грузы на Украину.