В Минфине Венгрии заявили о росте оборонных трат из-за затягивания конфликта на Украине

Будапешт увеличит оборонные расходы бюджета в 2024 году, поскольку рассчитывает, что конфликт на Украине может затянуться. Об этом на правительственном брифинге заявил министр финансов Венгрии Михай Варга, написало агентство РИА Новости.

«В бюджете на 2024 год больше средств пойдет на военные расходы, усиливается таким образом фонд обороны. Мы рассчитываем, что военная ситуация [на Украине] может затянуться, венгерскому бюджету надо готовиться к тому, что война не закончится в ближайшее время, будет продолжаться и в 2024 году и ее последствия будут затрагивать нас», — сказал Варга.

По словам министра, власти запланировали израсходовать из фонда обороны в 2024 году более 1300 млрд форинтов (около $3,75 млн).

Ранее 25 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что американские компании получили привилегированное положение за счет «патриотических» мер США, введенных в ответ на запуск украинского конфликта.

В тот же день руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии выступил против введения Евросоюзом санкций в отношении восьми китайских компаний, которых подозревают в продолжении сотрудничества с Россией вопреки запретам, установленным странами Запада.