Станислав Кузнецов: нам не хватает правил на мировом уровне

Правового регулирования взаимодействия между разными странами в области противодействия киберпреступности сейчас фактически нет, отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, подводя итоги дискуссии в формате круглого стола, посвященного формированию системы международной информационной кибербезопасности.

Круглый стол состоялся в рамках XI международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, участниками которой стали делегации из 101 страны мира — секретари советов безопасности, советники и помощники глав государств по национальной безопасности, вице-премьеры и руководители спецслужб и правоохранительных органов. Также в работе форума приняли участие представители секретариатов СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН.

Кузнецов подчеркнул, что киберпреступники сегодня не имеют границ. «Они черпают свои преступные инструменты из теневого интернета, достаточно активно обмениваются информацией между собой и помогают друг другу атаковать различные ресурсы, — указал зампред Сбербанка. — А вот у тех, кого они атакуют, на сегодняшний день, к сожалению есть границы, есть разные правоохранительные органы, есть разное регулирование, есть разные правила и все это по совокупности не позволяет эффективно и оперативно реагировать на киберугрозы и кибератаки».

Как отметил Кузнецов, необходимо сотрудничать по направлению обмена информацией, этого сегодня не хватает и это признали все участники круглого стола. По его словам, на международном уровне сегодня этот вопрос регламентирует только конвенция Совета Европы по направлению кибербезопасности, а все остальные инструменты взаимодействия — это, скорее, межведомственные или двусторонние договоренности.

«Мы сегодня обсуждали разные аспекты улучшения сотрудничества по направлениям кибербезопасности и очень важные прозвучали оценки и со стороны разных стран о необходимости активизации усилий на полях ООН по подготовке соответствующей конвенции по кибербезопасности и по международной информационной безопасности», — поделился Кузнецов. — В частности было отмечено, что Россия разработала уже концепцию подобной конвенции и у многих стран мира вызывает большой интерес к активизации усилий по направлению к подписанию этой конвенции».

По словам Кузнецова ООН — очень правильная площадка, чтобы такое взаимодействие создать и Сбербанк, безусловно, поддерживает активизацию этих усилий. Нам не хватает правил на мировом уровне и эти правила, конечно, должны быть закреплены в международных документах и, конечно же, на уровне ООН, уверен зампред Сбербанка.