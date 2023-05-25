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Ценные бумаги американской Nvidia выросли на 30% на фоне публикации квартального отчета

Акции Nvidia подорожали на 30% после публикации прогноза продаж на второй квартал

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Global Look Press

Показатели американского разработчика графических процессоров NVIDIA выросли почти на 30% после публикации квартального отчета компании. Об этом свидетельствуют данные специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний биржи NASDAQ .

Стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 29,34%, до $394,97 за штуку, обновив исторический максимум. По итогам постмаркета бумаги скорректировались до $380,6, что все еще на 24,63% выше уровня закрытия основной торговой сессии.

В своем отчете компания улучшила прогноз о росте выручки до $11 млрд по итогам второго квартала (апрель — июнь) 2023 года, что на 33% вше относительно выручки, полученной за аналогичный период 2022 года.

Ранее на этой неделе портал DTF сообщил, что за день до старта продаж видеокарты GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ блогеры и журналисты опубликовали негативные обзоры, в которых призвали пользователей избегать покупки новинки от Nvidia.

В первой половине мая генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг из-за невыполненных финансовых целей заработал в последнем финансовом году меньше $25 млн. Однако, как написал портал The Register, итоговая сумма оказалась в 94 раза больше годовой зарплаты рядового сотрудника технологической компании.

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