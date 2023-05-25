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Регулятор позволит банкам не раскрывать санкционно-чувствительные данные и в 2024 году

Центробанк продлит право банков не раскрывать санкционно-чувствительные данные на 2024 год

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российский Центробанк допустил возможность продления на 2024 год право кредитных организаций не раскрывать санкционно-чувствительную информацию. Об этом заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов на Всероссийской банковской конференции, написало агентство РИА Новости.

«Именно в части чувствительной информации. Потому что если никаких глобальных геополитических изменений не произойдет, то нам бы не хотелось, чтобы какие-то риски в связи с раскрытием такого рода чувствительной информации возникали», — сказал он.

Накануне в пресс-службе Банка России сообщили, что регулятор еще на шесть месяцев продлит возможность не раскрывать «чувствительную к санкционному риску информацию» для российских кредитных организаций.

В первой половине декабря в российском Центробанке рассказали о возобновлении раскрытия обязательной финансовой отчетности с 1 января 2023 года.

На этой неделе президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф проинформировал о том, как финансовая организация справилась с санкционным давлением.

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