ЧТПЗ превысил рекорд СССР по выпуску двигателей для танков

ООО «ЧТЗ-Уралтрак», который входит в состав Уралвагонзавода, нарастил объем выпуска двигателей для танков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Уралвагонзавода.

«На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива», — сообщил директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

Он отметил, что только в первом квартале выпуск двигателей для танков превысил на 12% показатели Советского Союза во времена Холодной войны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в 2023 году произведет 1,5 тыс. танков. По его словам, российские танки Т-90М в данный момент являются лучшими в мире и по своим тактико-техническим данным превосходят немецкие Leopard, британские Challenger, а также американские Abrams. Зампред Совбеза РФ добавил, что Т-90М «маневренный, быстрый и реально очень хорошо работает».

Он также назвал самым главным в российском военно-промышленном комплексе в настоящее время выпуск техники и вооружения в необходимых объемах и запуск новых производств.