Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЧТПЗ превысил рекорд СССР по выпуску двигателей для танков

ЧТПЗ на 12% превысил рекорд СССР по выпуску двигателей для танков

close
100%
РИА Новости

ООО «ЧТЗ-Уралтрак», который входит в состав Уралвагонзавода, нарастил объем выпуска двигателей для танков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Уралвагонзавода.

«На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива», — сообщил директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

Он отметил, что только в первом квартале выпуск двигателей для танков превысил на 12% показатели Советского Союза во времена Холодной войны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в 2023 году произведет 1,5 тыс. танков. По его словам, российские танки Т-90М в данный момент являются лучшими в мире и по своим тактико-техническим данным превосходят немецкие Leopard, британские Challenger, а также американские Abrams. Зампред Совбеза РФ добавил, что Т-90М «маневренный, быстрый и реально очень хорошо работает».

Он также назвал самым главным в российском военно-промышленном комплексе в настоящее время выпуск техники и вооружения в необходимых объемах и запуск новых производств.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях