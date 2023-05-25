Аналитик объяснил причину падения биржевых цен на газ

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в интервью RT объяснил причину падения стоимости фьючерсов на газ в Европе. В ходе торгов 25 мая она достигла отметки ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые за последние два года. По мнению эксперта, это связано с тем, что конкуренция со стороны Китая за свободные объемы голубого топлива на рынке не усилилась и поставки СПГ остались высокими.

«А потому уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах остается достаточным и своевременно пополняется. То есть потенциальные риски не оправдались — и газовый рынок ЕС чувствует себя вполне неплохо, а политика совместных закупок газа позволяет им выбивать дисконт, который мы и видим в биржевых котировках», — пояснил Деев.

Он добавил, что спрогнозировать, сколько еще продлится этот тренд трудно. Однако, по его словам, до конца III квартала не стоит ожидать серьезных перемен.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал падение биржевых цен на газ до $300 за тысячу кубометров в конце мая — начале июня.