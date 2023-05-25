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Нью-Дели приобрел у России 32 млн тонн нефти и нефтепродуктов в 2022 году

Новак: Индия купила 32 млн тонн российской нефти и нефтепродуктов в 2022 году

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Depositphotos

Объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России в Индию в 2022 году вырос до 32 млн т. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Известия».

«Среди стран, куда пойдут дополнительные объемы нефти и нефтепродуктов, — в первую очередь, Китай, Индия. Раньше в Индию эту продукцию мы практически не поставляли, но в прошлом году экспорт туда составил 32 млн т, в этом году будет еще больше», — сказал Новак.

По его словам, в этом году объем продаж этих энергоресурсов Индии должен вырасти относительно прошлого года. Вице-премьер назвал рынки этих стран дружественными, но из-за удлинения транспортной составляющей есть большие издержки на доставку продукции.

На прошлой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение высокопоставленного источника написало, что задача заблокировать поставки российской сырой нефти на внутренний рынок Индии в настоящее время не является реалистичной.

Накануне премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина заявила о готовности Дакки начать закупки российской нефти, если сырье продадут по доступной цене.

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