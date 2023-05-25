Параметры проекта «тройственного» газового союза сейчас прорабатываются

Параметры «тройственного» газового союза России, Казахстана и Узбекистана сейчас прорабатываются и уточняются объемы капиталовложений. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне. Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений», — отметил дипломат.

Он выразил уверенность в том, что стабильные и долговременные поставки газа будут способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии. Галузин назвал перспективы по наращиванию трехстороннего взаимодействия в газовой сфере «хорошими».

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября прошлого года обсуждали создание «тройственного» союза в газовой сфере с участием Узбекистана. Цель союза – координация действий по транспортировке газа из России на территориях Казахстана и Узбекистана. 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что странам удалось продвинуться в обсуждении идеи союза. Он отметил, что «когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены, если всех все устраивает, то выигрывают все». Другие подробности по сотрудничеству Москвы, Астаны и Ташкента не приводились.