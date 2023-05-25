Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Параметры проекта «тройственного» газового союза сейчас прорабатываются

Замглавы МИД Галузин сообщил о проработке параметров «тройственного» газового союза

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Параметры «тройственного» газового союза России, Казахстана и Узбекистана сейчас прорабатываются и уточняются объемы капиталовложений. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне. Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений», — отметил дипломат.

Он выразил уверенность в том, что стабильные и долговременные поставки газа будут способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии. Галузин назвал перспективы по наращиванию трехстороннего взаимодействия в газовой сфере «хорошими».

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября прошлого года обсуждали создание «тройственного» союза в газовой сфере с участием Узбекистана. Цель союза – координация действий по транспортировке газа из России на территориях Казахстана и Узбекистана. 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что странам удалось продвинуться в обсуждении идеи союза. Он отметил, что «когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены, если всех все устраивает, то выигрывают все». Другие подробности по сотрудничеству Москвы, Астаны и Ташкента не приводились.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях