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В Турции рассказали о судьбе заблокированных на Украине судов

В Анкаре сообщили, что застрявшие на Украине суда вернутся в Турцию в течение 5-10 дней

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Andrew Kravchenko/AP

Заместитель руководителя Главного управления по международной торговле и услугам при Министерстве торговли Турции и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш заявил, что турецкие суда, заблокированные в украинских портах из-за конфликта на Украине, должны вернуться в Турцию в течение 5-10 дней. Его слова приводит газета Milliyet.

«Ситуация с этими судами постоянно мониторится министерством торговли и Совместным координационным центром. Ожидается, что эти суда будут доставлены в Турцию в течение 5-10 дней», — отметил он.

Каракаш сообщил, что еще в начале конфликта Анкара эвакуировала с Украины 411 грузовиков.

«В первые дни конфликта у нас в украинских и российских портах стояли 53 судна. 41 из них вернулось. Для остающихся там судов разрабатываются планы их возвращения», — сказал замруководителя.

Также он отметил, что Турция, Китайская Народная Республика и Испания приняли больше всего судов с продовольствием в рамках зерновой сделки.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выполнение российской части зерновой сделки не началось, поскольку Украина и ее «западные кураторы» блокируют экспорт продовольствия и удобрений.

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