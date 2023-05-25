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Число павильонов прессы в России продолжило сокращаться в 2023 году

Количество павильонов прессы в России сократилось на 7,3% по итогам 2022 года

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

По итогам 2022 года число павильонов прессы в России уменьшилось на 7,3%, и падение продолжилось уже в первом квартале 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП).

Количество киосков и павильонов прессы в России продолжает сокращаться: за 2022 год их число упало на 7,3%, или на более чем 1 тыс. объектов. При этом в первом квартале 2023 года ситуация стала хуже. Например, в Астрахани вообще избавились от всех павильонов прессы.

В публикации указали, что к началу года в России было немногим более 13,2 тыс. торговых объектов, которые реализовывали печатную продукцию. При этом в некоторых регионах, на фоне массовых сокращений, открывались новые объекты. Так, больше всего новых киосков появилось в Подмосковье, где открылся 121 объект. На втором месте Калининградская область (+113). Замыкает тройку лидеров по приросту киосков прессы Удмуртская Республика, где открыли 84 объекта.

Источник издания в отрасли отметил, что снижение числа киосков прессы происходит из-за отказов администраций продлевать договоры аренды и из-за роста стоимости арендной платы. При этом ситуацию можно хоть как-то исправить, если расширить ассортимент продаваемой продукции в павильонах. Например, для возвращения покупателей можно начать продавать табачные изделия или еду.

19 января глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал регионам организовать работу по открытию у входов в торговые центры и магазины киосков для товаров отечественных производителей.

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