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США потратили на оплату процентов по госдолгу за семь месяцев $460,26 млрд

«Ведомости» подсчитали, что оплата госдолга обходится США в 12,75% от расходов бюджета

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Unsplash

США потратили на обслуживание госдолга $460,26 млрд или 12,75% от всех расходов федерального бюджета с октября 2022 года по апрель 2023 года (первые семь месяцев 2023 финансового года, который длится с 1 октября по 30 сентября). Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина США.

Траты на эти нужды, как написало издание, соответствуют примерно 1,7% американского ВВП ($25,46 трлн).

Доля трат на оплату процентов по госдолгу в расходной части бюджета росла с начала пандемии коронавируса. По итогам 2020 финансового года сумма составила $522,77 млрд или 7,99% от всех бюджетных расходов. В 2021 году объем трат увеличился до $562,39 млрд (8,24%) и $718,75 млрд (11,46%) в 2022 году.

Ранее 24 мая газета The Washington Post перечислила девять ключевых событий, которые довели государственный долг США до $31 трлн. Как отметили в издании, большая часть этого госдолга сформировалась за последние 20 лет.

В тот же день директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что власти США смогут избежать дефолта в стране.

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