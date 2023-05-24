Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер начал выплату акционерам рекордных дивидендов

close
100%
Пресс-служба Сбера

Сбер 24 мая начал выплату акционерам рекордных дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что половина этих средств будет направлена государству — контролирующему акционеру Сбера. Также дивидендные выплаты получат 1,75 млн инвесторов-акционеров Сбера.

При этом в Сбере уточнили, что были произведены все выплаты в пользу центрального депозитария. Так, другие зарегистрированные в реестре акционеров лица получат дивидендные выплаты не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 16 июня 2023 года.

Вице-президент, директор Департамента финансов Тарас Скворцов подчеркнул, что Сбер выплачивает максимальные дивиденды за всю историю банка.

«25 рублей на акцию позволили нашим акционерам получить двузначную дивидендную доходность. И сегодня, накануне поступления средств на счета наших акционеров, акции Сбера закрывают «дивидендный гэп» — на это потребовалось всего 11 торговых дней», — заявил он.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях