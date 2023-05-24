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Токаев назвал крайне важным эффективное взаимодействие ЕАЭС с Китаем

Президент Казахстана заявил о важности эффективного взаимодействия ЕАЭС с Китаем

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Алексей Майшев/РИА Новости

Членам Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия; ЕАЭС) важно выстраивать эффективное взаимодействие с Китаем. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, написало агентство ТАСС.

«Крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером союза — Китайской Народной Республикой. Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом», — сказал Токаев.

Как напомнил казахстанский лидер, на прошлой неделе он посетил КНР, где дал старт строительству логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Через этот порт начнут оправлять контейнерные поезда в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран.

На прошлой неделе Токаев заявил , что власти Казахстана выступили против превращение региона Центральной Азии в арену для геополитического противостояния.

В середине марта председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление, согласно которому России и Китаю необходимо продолжать совместную работу по сопряжению инициативы «Одного пояса и одного пути» и ЕАЭС.

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