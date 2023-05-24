Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Иране завили о влиянии укрепления отношений между Россией и Ираном на мировую экономику

Иранский политик Карими: укрепление отношений Москвы и Тегерана повлияет на экономику

close
100%
Reuters

Стремление Москвы и Тегерана укрепить отношения, особенно в банковской сфере, повлияют на региональную и мировую экономику. Такое мнение выразил заместитель председателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики, промышленности и шахт Али Акбар Карими в разговоре с агентство РИА Новости.

«Учитывая масштаб экономики России и Ирана и их региональное и надрегиональное влияние на региональную и мировую экономику взаимодействие и стремление [укрепить связи] между двумя странами, безусловно, может иметь региональные и глобальные последствия и стать основой для ускорения процесса исключения доллара из мировых торговых сделок», — сказал Карими.

Он напомнил, что Россия и Иран на фоне ведения американских и европейских санкций против банковского сектора стран и попытки таким образом ограничить коммерческие сделки Москвы и Тегерана стремятся перейти на расчеты в национальных валютах, отказавшись от использования доллара.

Ранее 24 мая председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина прибыла в Иран для проведения переговоров.

В тот же день издание kp.ru. написало о появлении председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на переговорах в Тегеране в хиджабе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях