В Иране завили о влиянии укрепления отношений между Россией и Ираном на мировую экономику

Стремление Москвы и Тегерана укрепить отношения, особенно в банковской сфере, повлияют на региональную и мировую экономику. Такое мнение выразил заместитель председателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики, промышленности и шахт Али Акбар Карими в разговоре с агентство РИА Новости.

«Учитывая масштаб экономики России и Ирана и их региональное и надрегиональное влияние на региональную и мировую экономику взаимодействие и стремление [укрепить связи] между двумя странами, безусловно, может иметь региональные и глобальные последствия и стать основой для ускорения процесса исключения доллара из мировых торговых сделок», — сказал Карими.

Он напомнил, что Россия и Иран на фоне ведения американских и европейских санкций против банковского сектора стран и попытки таким образом ограничить коммерческие сделки Москвы и Тегерана стремятся перейти на расчеты в национальных валютах, отказавшись от использования доллара.

Ранее 24 мая председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина прибыла в Иран для проведения переговоров.

В тот же день издание kp.ru. написало о появлении председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на переговорах в Тегеране в хиджабе.