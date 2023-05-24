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Глава Минэнерго Шульгинов сообщил о согласовании Россией и КНР контракта по поставкам угля

Глава Минэнерго сообщил, что Россия и КНР согласовывают новый контракт по поставкам угля

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Павел Быркин/РИА «Новости»

Москва и Пекин договариваются о новом контракте по поставкам угля. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского экономического форума, написало агентство РИА Новости.

«Мы не подписали пока соглашение с Китаем, оно находится в стадии согласования. А с Индией есть действующее соглашение о поставках угля», — сказал министр в ответ на вопрос о поставках угля в Китай и Индию.

Осенью 2021 года Россия и Индия заключили договор о поставке южноазиатской стране 40 млн т коксующегося угля ежегодно до 2030 года. Замминистра энергетики Сергей Мочальников в феврале 2022 года говорил о разработке межправительственного соглашения с Китаем о поставках угля в республику в объеме 100 млн т в год.

Ранее 24 мая генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Максим Басов заявил, что предприятие в 2023 году втрое нарастит объем поставок угля в Китай, до 20 млн т.

Накануне вице-премьер России Александр Новак в ходе встречи председателя правительства Михаила Мишустина с российскими деловыми кругами в Шанхае сообщил о росте объема поставок российских энергоресурсов в Китай в 2023 году примерно на 40%.

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