Оверчук заявил о рекордном уровне взаимной торговли в ЕАЭС в 2023 году

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что торговля между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году достигла $83,3 млрд. Об этом он сообщил на Евразийском экономическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, такие показатели говорят о том, что «интеграция дает свои плоды», а внутри союза сформировались условия, которые создают лучшие условия для ведения бизнеса между странами союза.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Евразийском экономическом форуме в Москве на следующей неделе.

Уточняется, что он также может провести двусторонние встречи с коллегами по ЕАЭС.

Как передает программа, в День российского предпринимательства 26 мая Путин пообщается с участниками общественной организации «Деловая Россия», представляющей интересы бизнеса. Кроме того, в планах у президента есть церемония вручения государственных наград.