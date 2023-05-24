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В ЦБ призвали не «заражать» криптовалютами всю финансовую систему России

Зампред ЦБ Юдаева: необходимо избежать «заражения» криптовалютами финсистемы России

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Depositphotos

Использование криптовалют в трансграничных расчетах не должно привести к «заражению» финансовой системы России. Об этом на Евразийском экономическом форуме заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, передает «Интерфакс».

«Наше главное условие, как Центрального банка, чтобы создание таких платформ не привело к заражению криптовалютами нашей финансовой системы и не создало ажиотаж в обществе, связанный со стремлением держать такие суррогаты», — отметила Юдаева.

По ее словам, в ЦБ до сих пор против того, чтобы как-то стимулировать использование криптовалют в России. Однако эти цифровые активы могут использоваться в международной торговле.

Она добавила, что в Госдуму внесен законопроект, благодаря которому можно будет регулировать определенный объем операций с цифровыми активами участниками внешнеторговой деятельности. Сами расчеты будут вестись через специальную уполномоченную орагн6изацию, которая обеспечит совершение сделок купли-продажи криптовалюты.

В конце апреля руководитель Экспертного совета при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты в Госдуме Андрей Луговой заявил, что в России могут создать свои криптовалютные биржи, где граждане смогут осуществлять операции с цифровыми валютами. По словам Лугового, с этим мнением согласны и эксперты рынка.

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