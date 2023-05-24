Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новые санкции G7 против России серьезно потревожили Индию

Outlook: G7 серьезно ударила по Индии из-за санкций против российских алмазов

close
100%
Depositphotos

G7 нанесла мощный удар по Индии, так как ввела очередные санкции против России, которые касаются импорта алмазов. Об этом пишет индийское издание Outlook.

Решение G7 ввести новые санкции в отношении российских алмазов поставило под угрозу почти один миллион рабочих мест в алмазодобывающей отрасли в городе Сурат, который находится в Индии, отметили в публикации.

По данным издания, алмазная отрасль в Сурате и так серьезно пострадала в 2022 году из-за снижения спроса на алмазы в виду антироссийских санкций. Из-за этого поставки алмазов резко снизились, а работа трейдеров была нарушена. Однако из-за снижения спроса отрасль смогла справиться с уменьшением поставок. Теперь же, если спрос резко вырастет, возникнут более серьезные проблемы.

Авторы статьи указали, что G7 будут пытаться отслеживать перемещение российских алмазов, поэтому будут пытаться модернизировать соответствующую технологию. Однако на данный момент страны предоставляют лишь сертификаты на отгрузку алмазов, поэтому более современной технологии для отслеживания пока нет.

Ранее в среду Asharq Al-Awsat писал, что Евросоюз (ЕС) и Британия запретили импорт российских алмазов, пытаясь уменьшить «сияние» Москвы. Однако особого вреда от этих запретов у России не будет, а противостояние с Западом грозит затянуться на долгие годы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях