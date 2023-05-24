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В ЦБ рассказали о минусах использования криптовалют

Банк России считает криптовалюты спекулятивными активами

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Kin Cheung/AP

Банк России считает криптовалюты спекулятивными активами, которые не способны в полной мере заменить традиционные «фиатные» валюты, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда ЦБ РФ Ксению Юдаеву.

Она отметила, что это касается и так называемых «стейблкоинов», которые привязаны к «фиатным» валютам.

«В свое время были разговоры о том, что появятся глобальные стейблкоины... но регуляторы остановили этот процесс. Поэтому такого рода валюты далеко не являются конкурентными фиатным валютам и в принципе используется в нелегальных или полулегальных сферах. Сами криптовалюты используются как некий спекулятивный актив и ничто другое», — заявила Юдаева на Евразийском экономическом форуме.

Также она подвергла критике идею использования криптовалют в международных платежах — в первую очередь, из-за неразвитости системы финансовых услуг. Кроме того, криптовалюты подвержены волатильности из-за того, что ничем не обеспечены, отметила Юдина.

Ранее в Центробанке заявили, что цифровые рубли не заменят в обороте наличные деньги.

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