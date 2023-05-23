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Бизнесмен Дерипаска предрек «начало долговой драмы» для 250 банков США

Дерипаска: около 250 банков в США не переживут начавшийся долговой кризис

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Порядка 250 региональных американских банков могут обанкротиться в результате начавшегося финансового кризиса в США на фоне растущего государственного долга и отсутствия компромиссного решения местных властей по поводу его дальнейшей судьбы. Такой прогноз представил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, крах крупной инвестиционной кредитной организации Silicon Valley Bank стал предвестником начала финансового кризиса в США. После этого подобная участь постигла еще несколько региональных банков.

«Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся», — посетовал Дерипаска.

Он добавил, что сохраняющиеся разногласия между представителями Республиканской и Демократической партий по поводу поднятия лимита госдолга являются «прелюдией» к ужесточению финансового кризиса. При этом уже сейчас можно проследить ряд негативных последствий для американского Минфина, включая рост процентных ставок по долговым обязательствам.

«Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе — это одна из прелюдий», — заключил Дерипаска.

23 мая спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что вновь не смог договориться с Белым домом насчет повышения уровня государственного долга. В настоящее время у американских властей пока нет соглашения по поводу дальнейшей судьбы растущего госдолга.

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