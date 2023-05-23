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Стало известно, как российские власти собираются бороться с риском дефицита топлива

Reuters: правительство России рассматривает возможность полного запрета экспорта бензина

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Правительство России рассматривает идею о полном запрете экспорта бензина в зарубежные страны. Данная мера может помочь избежать возможного дефицита топлива на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Планы российских властей также связаны с риском роста цен на бензин на внутреннем рынке после решения правительства о сокращении субсидий для местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). При этом в качестве еще одной меры борьбы с дефицитом топлива власти рассматривают вариант с увеличением объемов обязательной продажи бензина на товарной бирже, уточняется в статье.

«Российское правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и рост цен после решения сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов <....> Правительство также может увеличить объемы обязательной продажи бензина на товарной бирже», — говорится в материале.

Вышеперечисленные меры обсуждаются российскими властями на фоне действия международных санкций в отношении сырьевого экспорта страны и запрета со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт нефтепродуктов из РФ, включая дизельное топливо и мазут. В феврале европейские власти ввели эмбарго на импорт указанных видов продукции, перевозимых морским путем. Однако это не помешало России увеличить на 50% объемы экспорта бензина в другие страны, в том числе африканские, по итогам первого квартала текущего года, заключается в заметке.

16 мая стоимость бензина АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, который был достигнут почти два года назад. Котировки данной марки топлива выросли на 1,72%, до 60 608 рублей за тонну.

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