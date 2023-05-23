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Почта Банк запустил новый вклад для граждан с невысоким доходом

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Depositphotos

Почта Банк запустил социальный вклад «Добро пожаловать» для граждан с невысоким доходом — на сумму от 10 до 200 тыс. рублей со ставкой 9% годовых, сообщила пресс-служба финансовой организации. Уточняется, что открыть такой вклад смогут только новые клиенты.

По словам члена правления, директора розничной дистрибуции Почта Банка Антона Анищенко, вклады для малообеспеченных категорий граждан — нужная и своевременная инициатива, которая будет стимулировать у них накопительную и защитную модель поведения и поможет создать финансовую «подушку безопасности» для трудных периодов.

«Уверен, что такой вклад будет пользоваться большим спросом, в том числе среди граждан, получающих социальные пособия», — заявил Анищенко, добавив, что сегодня уже более 85 тыс. семей оформили социальные пособия в Почта Банке.

Вклад станет для этой категории клиентов дополнительной финансовой поддержкой и помощью для семейного бюджета, подчеркнул он. Одно из преимуществ вклада – размещение на короткий срок: вклад открывается на полгода. Разместив на депозите максимальную сумму в 200 тыс. рублей, в конце срока можно заработать 9 тыс. рублей.

В пресс-службе уточнили, что открыть новый вклад можно во всей сети банка – и в клиентских центрах, и на почте. Сеть Почта Банка насчитывает порядка 25 тыс. точек обслуживания, в том числе в самых отдаленных точках страны.

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