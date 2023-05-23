Японский ретейлер Uniqlo полностью уходит из России

Японский ретейлер Uniqlo решил полностью уйти из России, пишут «Известия», ссылаясь на замглаву Минпромторга Виктора Евтухова.

Он рассказал, что компания намерена окончательно уйти с российского рынка и продать свой бизнес. При этом Евтухов отметил, что руководство Uniqlo на данный момент не подавало заявку на разрешение проведения сделки.

«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель, по аналогии с тем, как это ранее сделал «Макдоналдс», — сказал он.

Чиновник пояснил, что другой японский ретейлер сможет предложить купить договоры аренды и получить «бойкие торговые места» с хорошим покупательским трафиком и оборудование.

Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что большую часть освобождаемых японской одежной сетью Uniqlo площадок займет российская компания Gloria Jeans. В частности, Магазин Gloria Jeans может открыться летом на месте Uniqlo в ТРЦ «Европейский» в Москве.