Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Японский ретейлер Uniqlo полностью уходит из России

Замглава Минпромторга Евтухов: японский ретейлер Uniqlo будет продавать российский бизнес

close
100%
Shutterstock

Японский ретейлер Uniqlo решил полностью уйти из России, пишут «Известия», ссылаясь на замглаву Минпромторга Виктора Евтухова.

Он рассказал, что компания намерена окончательно уйти с российского рынка и продать свой бизнес. При этом Евтухов отметил, что руководство Uniqlo на данный момент не подавало заявку на разрешение проведения сделки.

«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель, по аналогии с тем, как это ранее сделал «Макдоналдс», — сказал он.

Чиновник пояснил, что другой японский ретейлер сможет предложить купить договоры аренды и получить «бойкие торговые места» с хорошим покупательским трафиком и оборудование.

Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что большую часть освобождаемых японской одежной сетью Uniqlo площадок займет российская компания Gloria Jeans. В частности, Магазин Gloria Jeans может открыться летом на месте Uniqlo в ТРЦ «Европейский» в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях