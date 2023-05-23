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Продавцы Wildberries собрались у главного офиса компании, требуя разблокировки аккаунтов

Около 70 продавцов Wildberries потребовали у руководства разблокировать их аккаунты

Около 70 человек собрались в главном офисе маркетплейса Wildberries и требуют разблокировать их аккаунты, передает РИА Новости.

Руководство компании сообщало, что раскрыло мошенническую схему, которая использовалась якобы для продвижения на площадке, и заблокировала аккаунты 300 продавцов.

У 60% из них было принято решение разморозить баланс, а остальных проверяют до 10 июня, заявили в WB.

По словам предпринимателей, всего на счетах продавцов было заблокировано около 2,5 млрд рублей и владельцы обещали вернуть поставщикам все заблокированные средства.

Ранее продавцы Wildberries обвинили руководителей маркетплейса в списании 2 млрд рублей за использование серых схем в рекламе.

Позднее Shot сообщал, что подозреваемый в махинациях айтишник компании сознался в махинациях с рекламными алгоритмами. По данным источника, именно он создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и рекламировать свои товары за 0 рублей.

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