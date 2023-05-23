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Субъектов телевещания могут признать объектами критической информационной инфраструктуры

Минцифры разрабатывает документ, по которому субъектов телевещания признают объектами КИИ

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Shutterstock

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России готовит документ, в соответствии с которым субъекты телевещания признают объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение замглавы министерства Бэллы Черкессовой.

«Также сейчас готовится», — сказала Черкессова в ходе пленарной дискуссии VII ежегодного «TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы», отвечая на вопрос модератора дискуссии об отнесении к объектам КИИ субъектов телевещания.

Как отметила Черкессова, в министерстве формируют требования по этому вопросу.

Во второй половине марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о технологической независимости России. Закон подразумевает запрет на приобретение иностранного программного обеспечения (ПО) для объектов критической информационной структуры России.

Также документ запрещает с 1 января 2025 года органам государственной власти использовать на таких объектах иностранное ПО без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти.

В конце января Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об отнесении к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) владельцев информационных систем в сфере государственной регистрации недвижимости.

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