Стоимость одного доллара поднялась до 19,85 лиры

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня по отношению к американскому доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на международном валютном рынке Forex.

К 13:50 (мск) доллар торгуется на уровне 19,85 лиры. Снижение курса турецкой валюты происходит на фоне предстоящего второго тура президентских выборов в Турецкой Республике.

Как отметили в агентстве Reuters, мировые финансовые рынки готовятся к победе Реджепа Тайипа Эрдогана, который после переизбрания продолжит «свою неортодоксальную» денежно-кредитную политику.

Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его главный соперник — кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Второй тур выборов состоится в Турции 28 мая.

В середине мая агентство Bloomberg написало, что курс турецкой валюты к американскому доллару оказался вблизи двухмесячного минимума и достиг уровня 19,63 лиры. Этот показатель снизился на 0,2% после подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Турции.