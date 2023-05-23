Россияне стали реже покупать безалкогольное пиво

С апреля 2022-го по апрель 2023-го объемы продаж безалкогольного пива сократились на 3% в натуральном выражении. За этот период спад продемонстрировали также продажи данного вида в денежном выражении (-3,3%), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании NielsenIQ.

Таким образом, темпы роста продаж безалкогольного пива на российском рынке оказались самыми низкими среди всех видов напитка. При этом годом ранее продажи категории увеличивались на 13,3% и 13% в денежном и натуральном выражениях соответственно, уточняется в статье.

«Безалкогольное пиво, бывшее ранее лидером по темпам роста денежных продаж на пивном рынке, опустилось на последнее место по этому показателю. С апреля 2022 года до апреля 2023 года продажи таких напитков выросли на 3,3% в деньгах, а в натуральном выражении сократились на 3% год к году», — заключается в материале.

15 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли сообщила, что российские пивоваренные компании вынуждены загружать дополнительные производственные мощности на фоне падения продаж на внутреннем рынке РФ. Одним из вариантов стал возможный выход на рынки соседних стран, включая Белоруссию.