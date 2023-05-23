Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне стали реже покупать безалкогольное пиво

NielsenIQ: в России сократились продажи безалкогольного пива

close
100%
Depositphotos

С апреля 2022-го по апрель 2023-го объемы продаж безалкогольного пива сократились на 3% в натуральном выражении. За этот период спад продемонстрировали также продажи данного вида в денежном выражении (-3,3%), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании NielsenIQ.

Таким образом, темпы роста продаж безалкогольного пива на российском рынке оказались самыми низкими среди всех видов напитка. При этом годом ранее продажи категории увеличивались на 13,3% и 13% в денежном и натуральном выражениях соответственно, уточняется в статье.

«Безалкогольное пиво, бывшее ранее лидером по темпам роста денежных продаж на пивном рынке, опустилось на последнее место по этому показателю. С апреля 2022 года до апреля 2023 года продажи таких напитков выросли на 3,3% в деньгах, а в натуральном выражении сократились на 3% год к году», — заключается в материале.

15 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли сообщила, что российские пивоваренные компании вынуждены загружать дополнительные производственные мощности на фоне падения продаж на внутреннем рынке РФ. Одним из вариантов стал возможный выход на рынки соседних стран, включая Белоруссию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях