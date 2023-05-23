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Глава Верховного суда: россияне стали банкротиться на 30% чаще

Глава ВС Лебедев заявил о росте на 30% обращений россиян с просьбой признания банкротства

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Граждане России стали чаще банкротиться в 2023 году. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей, передает Telegram-канал агентства Ura.ru.

Как рассказал Лебедев, в первом квартале текущего года число россиян, которые обратились в суд с просьбой признания их банкротами, возросло на 30%.

Глава ВС РФ также отметил на 23% рост количества дел о взыскания долгов с россиян.

В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России упростят процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми.

Ранее сообщалось, что в Министерстве экономического развития обсуждают вопрос о предоставлении возможности гражданам засекречивать информацию о факте банкротства через определенный срок после завершения процедуры.

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