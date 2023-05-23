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Российские власти потратят ₽95 млрд на модернизацию пунктов пропуска через границу

Минтранс сообщил о выделении ₽95 млрд на модернизацию пунктов пропуска через границу

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российские власти направят на модернизацию пунктов пропуска через государственную границу России 25 млрд руб. в 2023 году, а в 2024-2025 годах – еще по 35 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева.

Как говорится в публикации, на выделенное финансирование введут новое оборудование, электронную очередь, а также построят унифицированные здания и др. По словам Савельева, в целом программа модернизации пунктов пропуска рассчитана до 2030 года. По данным Минтранса, всего в России — 380 пунктов. Из них работают 314. Большинство пунктов расположены на границе с Казахстаном и Китаем.

В Минэкономравития подчеркнули важность модернизации пунктов пропуска через госграницу. В министерстве отметили, что она «имеет стратегическое значение для ускорения транзита, экспорта и импорта грузов с учетом переориентации внешней торговли России на новые рынки». Также это важно для развития международных транспортных коридоров, в том числе «Север-Юг», уточнили в министерстве.

До 2022 года на содержание пунктов пропуска вместе со стройкой и капитальным ремонтом выделялось 9–10 млрд руб. в год, сообщает РБК. В прошлом году затраты составили 20 млрд. руб.

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