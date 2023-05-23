Китай надеется, что США не перенесут свои риски из-за госдолга на весь мир

Китай надеется, что США не перенесут свои финансовые риски на весь мир. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

Как отметила Мао, проблема госдолга США является внутренним делом страны, но так как Соединенные Штаты являются крупнейшей экономикой мира их ситуация и политические решения имеют важные побочные эффекты для мировой экономики.

«Надеемся, что США будут придерживаться ответственной фискальной и монетарной политики и не переложат риски США на мир», — сказала официальный представитель китайского МИД.

Проблемы с госдолгом в США могут привести мир к глобальной рецессии и серьезному кризису, заявил ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, США в случае начала глобального кризиса будут пытаться это скрыть, обвинив другие страны, из-за этого настроения на глобальном рынке становятся все хуже.