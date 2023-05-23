Поставщику чипов для банковских и SIM-карт понадобилась помощь российских властей

Минпромторг добивается отсрочки на год для поставщика банковских и SIM-карт – зеленоградского завода «Микрон». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как говорится в публикации, в настоящее время Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в адрес завода. По информации газеты, речь идет о годовой отсрочке. Сейчас по этому поводу проходят совещания, сказал «Ъ» источник. В Минпромторге на запрос газеты не ответили.

Последний из исков к «Микрону» был подан 18 мая в Арбитражный суд Москвы. Истцом выступает ООО «Алиот», компания производит банковские карты. Сумма требований – 312 млн руб., предмет иска не раскрывается. Источник газеты говорит, что это связано со срывом поставок чипов для банковских карт. Миллионные иски завод получал и раньше. В марте ООО «Орен карт» потребовала с завода 1,82 млн руб. за просрочку по поставке 1,82 млн чипов (полная партия составляла 2 млн чипов на 312 млн руб.). Стороны заключили мировое соглашение и договорились об отсрочке поставки до 30 ноября 2023 года.

Как выглядит ситуация с потребностью банков в чипах, стало известно 9 марта 2022 года. Об этом сообщал CNEWS. До конца 2022 года банки запросили 115-120 млн чипов, завод с этого времени перегружен заказами.