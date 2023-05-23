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Юрист Тарасов: россияне с низким доходом имеют право на получение 350 тыс. рублей на бизнес

Юрист Тарасов напомнил россиянам о возможности получения 350 тыс. рублей на бизнес

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Pixabay

Россияне, зарабатывающие ниже величины прожиточного минимума в регионе, имеют право на получение помощи от государства в размере до 350 тыс. руб. на открытие своего дела и до 200 тыс. руб. на развитие личного подсобного хозяйства, оформив социальный контракт. Об этом агентству «Прайм» сказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов.

Также, по его словам, россияне при их обращении могут получить содействие в составлении бизнес-плана, смет, а также поиска рынков сбыта производимой продукции.

Тарасов отметил, что для заключения социального контракта нужно обратиться в органы соцзащиты с документами, которые бы подтвердили тяжелое материальное положение, а также заключить договор.

На прошлой неделе председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что законопроект о вкладах для граждан с низкими доходами находится в стадии согласования и в скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Во второй половине апреля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о размещении некоторыми российскими медицинскими организациями вакансий с зарплатой для медиков ниже минимального размера оплаты труда.

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