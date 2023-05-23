Стало известно о помолвке третьего богатейшего человека в мире

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Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос и его подруга, журналистка Лорен Санчес приняли решение обручиться, пишет CNN.

Источник рассказал журналистам, что на данный момент нет информации о том, когда пара будет праздновать свадьбу. Собеседник также не смог рассказать о дополнительных деталях помолвки.

Об отношениях Безоса и Санчес стало известно в 2019 году. Первое совместное интервью они дали лишь спустя три года.

Ранее Безос был женат на Маккензи Скотт, в 2019 пара развелась.

Согласно информации Forbes, Безос занимает третье место в списке самых богатых людей в мире.

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