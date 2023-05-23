В «Росконгрессе» оценили перспективы Нового банка развития для стран БРИКС

Альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран-членов БРИКС мог бы стать Новый банк развития говорится в докладе «Росконгресса» «Деколонизация энерготорговли — от доллара к нацвалютам», который оказался в распоряжении РИА НовостиРИА Новости.

«Одним из потенциальных вариантов взаимной торговли между странами БРИКС также могло бы стать использование энергетических кредитов — по аналогии со специальными правами заимствования в МВФ», — отмечается в докладе.

Предполагается, что страны-экспортеры энергоносителей могли бы привлекать полученные кредитные средства для необходимых проектов, что позволило бы увеличить объемы торговли в нацвалютах, несмотря на торговые дисбалансы.

Структурой для предоставления таких займов мог бы стать Новый банк развития.

Новый банк развития был учрежден государствами-членами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).

Ранее сенатор Алексей Пушков спрогнозировал начало глобальной финансовой революции из-за успехов стран БРИКС.