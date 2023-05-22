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В России ужесточили требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Центробанк РФ ужесточил требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Банк России ужесточает требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Соответствующие изменения начнут действовать с третьего квартала 2023 года, сообщается на сайте регулятора.

Как указал Центробанк, «с учетом адаптации» банков и микрофинансовых организаций (МФО) к макропруденциальным лимитам, «а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования» ЦБ ужесточает значения таких лимитов «в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования» и сокращения закредитованности населения. Отмечается, что Банк России принял такое решение, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока займов.

«Макропруденциальные лимиты для III квартала 2023 года сокращаются на 5 процентных пунктов (п. п.) по сравнению со значениями макропруденциальных лимитов для второго квартала», — говорится в сообщении.

В регуляторе ожидают, что новые лимиты должны уменьшить долю кредитов заемщиков с показателем долговой нагрузки свыше 80% на 2-3 п. п.

Ранее сообщалось, что в России с 1 мая 2023 года повысились надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

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