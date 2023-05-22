Стал известен возможный ущерб «Газпрома» от подрывов «Северных потоков»

Суммарный экономический ущерб от подрывов на участках газотранспортной системы трубопроводов «Северных потоков», произошедших в конце сентября прошлого года, может составить более $1,4 трлн. Речь идет об уроне от разрушенной инфраструктуры, замороженных вложений в освоение месторождений, строительство и модернизацию магистральных газопроводов и недополученной выручки за 50 лет, то есть в период номинального срока эксплуатации газопровода, сообщает журнал «Эксперт» со ссылкой на собственные подсчеты.

«Россия потеряла только на разрушенной газотранспортной инфраструктуре «Северных потоков» 26,5 млрд долларов. Еще 51,5 млрд — на оказавшихся замороженными вложениях в освоение месторождений, строительство и модернизацию магистральных газопроводов. Наконец, недополученная выручка за 50 лет (номинальный срок службы газопровода) может составлять 1,4 трлн долларов в сегодняшних ценах», — говорится в материале.

При этом спустя восемь месяцев после начала расследования инцидентов на участках «Северных потоков» так и не найден виновный. Это означает, что руководству «Газпрома» будет крайне затруднительно добиться выплат компенсаций за понесенный ущерб. В настоящее время не существует ответчика, которому можно было предъявить юридические претензии в судебном порядке, заключается в статье.

22 мая глава испанской партии Podemos Пабло Иглесиас заявил, что за подрывами «Северных потоков» стоит «могущественная западная держава». По его мнению, правительство Германии якобы «пытается спрятать это под ковер».