Польша назвала условие отказа от пропана-бутана из России

Польша сможет прекратить импортировать из России пропан-бутан (сжиженный нефтяной газ) только вместе с другими государствами Евросоюза, так как для этого нужно решение Совета ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер, передает РИА Новости.

«Компетенции, касающиеся введения санкций на отдельные продукты, в этом случае относятся к Совету Европейского союза. В связи с этим, на данный момент нет такого решения, так что такого запрета нет», — сказал представитель кабмина.

Его также спросили, почему Польша ранее без решения Брюсселя прекратила импортировать российский уголь, на что он ответил, что решение «было связано с определенными рисками, которые решало правительство».

Мюллер добавил, что власти Польши ожидают солидарного решения всех стран ЕС по запрету импорта пропана-бутана.

Ранее сообщалось, что в период с февраля 2022-го по текущий месяц биржевая стоимость тонны сжиженных углеводородных газов на российском рынке снизилась почти в десять раз (в 9,6 раза) и составила 2,4 тыс. рублей. Этот показатель стал абсолютным минимумом для торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.